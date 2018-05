Stiri pe aceeasi tema

- Compania Facebook a suspendat 200 de aplicatii in cadrul primei etape de analiza a aplicatiilor care au acces la cantitati insemnate de date ale utilizatorilor, masura luata dupa izbucnirea scandalului Cambridge Analytica, informeaza Reuters. Aplicatiile au fost suspendate in asteptarea…

- Compania Facebook e tot mai aproape sa lanseze o versiune contracost, dar fara reclame, a rețelei sociale. Platforma condusa de Mark Zuckerberg a facut studii de piața in acest sens, iar utlizatorii ar fi dispuși sa plateasca o taxa pentru o versiune fara publicitate. Rețeaua sociala…

- Datele personale a „pana la 2,7 milioane” de utilizatori europeni ai Facebook ar fi putut fi transmise „in mod inadecvat” societatii britanice Cambridge Analytica (CA), a anuntat vineri Comisia Europeana, citand o cifra ce i-a fost comunicata de reteaua sociala, informeaza AFP.

- Compania Facebook recunoaste ca amploarea folosirii de date personale ale utilizatorilor fara stirea acestora este mult mai mare decat s-a estimat pana acum. Aproape 87 de milioane de oameni ar fi fost afectati.

- Fotbalul mare revine pe stadioanele din tara! Maine in Republica Moldova va debuta noua editie a Diviziei Nationale. In prima etapa se vor disputa patru meciuri, iar cel mai asteptat este cel dintre vicecampioana Milsami si Zimbru.

- Facebook este in centrul scandalului Cambridge Analytica, insa mii de dezvoltatori au avut, de-a lungul anilor, acces la datele despre milioane de conturi de pe Facebook, din cauza regulilor nu foarte clar definite ale Facebook, scrie Washington Post. Fara sa fi incalcat vreo regula, mii de dezvoltatori…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…