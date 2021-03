Facebook spune că un grup de hackeri chinezi a folosit tactici sofisticate pentru a spiona uiguri din afara Chinei ​Facebook a anunțat ca a eliminat aproximativ 100 de conturi ce au fost create de hackeri sprijiniți de autoritațile chineze care voiau sa spioneze membri ai minoritații uigure din afara Chinei. Hackerii au țintit conturile a 500 de uiguri din țari precum Turcia, SUA, Australia și Canada și pentru asta au creat aplicații false, website-uri false or s-au dat drept jurnaliști.



Cei de la Facebook spun ca este vorba de o operațiune de durata ce a beneficiat de resurse consistente.



Minoritatea uigura traiește în nord-vestul Chinei, iar Beijingul desfașoara de ani buni activitați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

