Facebook solicită acordul pentru recunoașterea facială n UE și Canada Facebook a inceput sa ceara utilizatorilor din Europa și Canada sa le permita recunoașterea faciala pentru a-i identifica in poze și clipuri video. Facebook a inceput inițial recunoașterea faciala in randul utilizatorilor din afara Canadei in 2011, dar a incetat sa o mai faca anul urmator pentru cetatentii din UE in urma unor proteste ale autoritaților de reglementare care susțin politica de confidențialitate, potrivit BBC. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

