- Cercetatorii de la Facebook au prezentat miercuri o metoda care ar putea permite, gratie inteligentei artificiale (IA), depistarea ''deepfake-urilor'', imagini trucate hiperrealiste, precum si determinarea originii acestora, informeaza AFP. Trucajele ''deepfake'' sunt…

- Ministrul Investițiilor, Cristian Ghinea, a anunțat luni ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost transmis integral in sistemul informatic al Comisiei Europene, la ora 15.30. In total, a precizat Ghinea, sunt 240 de fișiere transmise. „Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adica in sistemul…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei BAciu, afirma, miercuri seara, ca Romania a mai trecut un test, intrucat sistemul informatic pentru implementarea certificatului verde digital al UE este pregatit. Polonia, Portugalia si Letonia au mai facut teste, in afara Romaniei. Certificatul ar urma sa fie disponibil…

- ”Azi culegem fructele stricate ale politicilor socialiste din ultimii 30 de ani. Singura sansa pentru un viitor mai bun este sa intelegem de ce sunt gresite sistemele anterioare in care am trait si am saracit si sa sustinem politici publice sanatoase si oneste pe viitor. De aceea, imi donez ziua de…

- Demiterea ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan a fost comentata pe Facebook de Sorin Ionita, analist de politici publice si fondator al think tankului ExpertForum (EFOR). „Tara lui Urmuz: dai afara singurul epidemiolog din guvern fiindca a calcat pe baschet…

- Datele statistice furnizate de tari grav afectate de pandemia de COVID-19, precum Marea Britanie, Italia si Statele Unite, sugereaza ca zonele insorite "sunt asociate cu mai putine decese provocate de COVID-19", potrivit cercetatorilor de la Universitatea Edinburgh, relateaza DPA. Autorii noului studiu,…

- AFI Europe, liderul dezvoltatorilor imobiliari pe piața centrala și est europeana, continua sa iși pastreze angajamentul ferm de a proteja siguranța chiriașilor, clienților, vizitatorilor și partenerilor de business care intra in oricare dintre cladirile de birouri sau centrele sale comerciale. AFI…

- Cercetatorii au conceput un exercitiu simplu despre care sustin ca previne oboseala ochilor in rindul persoanelor ce isi petrec ziua in fata unui monitor de computer. Sistemul supranumit „20-20-20-20" consta in urmatorii pasi: la fiecare 20 de minute trebuie sa clipiti din ochi de 20 de ori, iar apoi…