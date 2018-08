Stiri pe aceeasi tema

- Nokia va livra T-Mobile US echipamente de retea 5G in valoare de 3,5 miliarde de dolari, au anuntat cele doua companii, acesta fiind cel mai valoros acord in domeniul tehnologiei 5G la nivel mondial si o dovada concreta a noului ciclu de imbunatatire retelelor wireless, transmite Reuters. T-Mobile,…

- Zece noi sateliti naturali au fost descoperiti pe orbite in jurul giganticei planete gazoase Jupiter, numarul total al lunilor din sistemul jovian ajungand la 79, iar printre acestea se afla si un obiect care se deplaseaza „pe contrasens” si urmeaza sa se ciocneasca cu alte luni cu care imparte aceeasi…

- Vineri, cei 12 agenti ai serviciilor secrete ruse au fost pusi sub acuzare pentru ca au spart si au facut publice ilegal e-mail-urile unor politicieni democrati in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016.Twitter a anuntat ca a suspendat conturile @DCLeaks_ si…

- O rafinarie de petrol iraniana a fost cuprinsa de flacari miercuri noaptea in sud-vestul tarii, sase oameni fiind raniti, transmite Reuters, care citeaza agentia de stiri Tasnim. Pompierii se afla la rafinaria Abadan, dar deocamdata nu au reusit sa stapaneasca incendiul, a mai precizat agentia…

- Cum și-a schimbat propaganda nord-coreeana tonul in ultima perioada. Bannerele și afișele din Phenian și din alte orașe nord-coreene prezentau in mod normal imagini in care Statele Unite apareau ca un agresor imperialist brutal și Coreea de Sud sau Japonia ca aliați ai Washingtonului. In ultimele zile,…

- Statul Washington a dat in judecata Facebook Inc si Alphabet Inc, compania-mama a Google, pe care le acuza de incalcarea legii finantarii campaniilor electorale prin faptul ca nu au identificat cumparatorii de publicitate electorala, relateaza Reuters. Procurirul general al statului Washington, Bob…

- Cu siguranța ai un cont pe Facebook, Instagram sau Odnoklassniki! Studiile arata ca in mediu pe zi o persoana petrece 116 minute pe rețelele de socializare – adica aproape doua ore din cele opt libere, scrie mediacritica.md.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…