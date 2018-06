Compania Facebook, hotarata sa isi repare imaginea afectata dupa o serie de controverse, a anuntat un set de masuri ce au fost concepute pentru a asigura o mai buna informare a utilizatorilor in legatura cu originea anumitor continuturi, in special publicitare, informeaza AFP. Astfel de masuri au fost anunțate și pentru aplicația Messenger, dar și The post Facebook și Instagram vor face o serie de schimbari importante appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .