Stiri pe aceeasi tema

Aplicatiile de iPhone pentru Facebook si Instagram folosesc un browser propriu, care urmaresc toate actiunile utilizatorilor dupa ce acestia dau click pe un link, inclusiv introducerea unor date sensibile, precum parolele si datele cardurilor. O analiza realizata de Felix Krause, un dezvoltator independent,…

- Facebook a anuntat joi o noua functie, numita „Feeds”, care le va permite utilizatorilor sa vada postarile prietenilor, grupurilor si paginilor urmarite in ordine cronologica inversa, in loc de ierarhia stabilita de algoritm. Functia principala Home va favoriza afisarea de continut popular al unor…

- Utilizatorii aplicatiei de partajare a fotografiilor trebuie sa trimita mesaje companiei, sa adauge personalizari daca este necesar si sa plaseze comanda in chat, a spus Meta. Acestia vor putea, de asemenea, sa urmareasca comanda si sa adreseze companiei orice intrebari ulterioare pe acelasi canal de…

- Rusia a amendat gigantul tehnologic american Apple pentru ca nu a stocat datele personale ale cetațenilor ruși pe serverele din Rusia, a anunțat marți agenția rusa de stat Interfax, potrivit The Moscow Times . Amenda vine in contextul in care Moscova a luat masuri mai ample de reprimare a companiilor…

Dupa transferul dinspre iPhone spre Android, lansat anul trecut, WhatsApp faciliteaza acum migrarea datelor in sens invers, de la Android la iPhone, scrie news.ro.

- ”Salutam modelele de afaceri prietenoase cu datele, care ofera utilizatorilor posibilitatea de a alege cu privire la modul in care sunt folosite datele lor. Cu toate acestea, o companie precum Apple, care poate stabili unilateral regulile in ecosistemul sau si mai ales in App Store, ar trebui sa le…

- Mark Zuckerberg a fost dat in judecata luni de catre procurorul Washingtonului, Karl Racine, cu privire la inselare si incalcarea unei legi a protectiei consumatorilor, in dosarul Cambridge Analytica, in care acest cabinet a folosit cantitati uriase de date personale culese pe Facebook, fara consimtamantul…