Facebook și Instagram nu vor mai fi la fel: Like-urile vor deveni istorie In cazul in care motivul principal pentru care stai pe Facebook și Instagram este sa te uiți la like-urile postarilor, s-ar putea sa renunți la interacțiunea ta cu rețelele sociale din cauza celei mai noi actualizari. Daca este prima oara cind auzi de banalul Like, este bine de știut ca inimioarele de pe Instagram și degetul mare ridicat in sus pe Facebook sint folosite pentru a masura populari Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Andreea Balan are 36 de ani și e mama a doua fetițe. Pe plan profesional, artista are o cariera impresionanta de mulți ani de zile. Urca pe scena de mica și continua sa faca asta și acum. Iata ce declarații a facut despre perioada pandemiei. Pe plan personal, Andreea Balan traiește de un an de zile…

- France Medias Monde și Deutsche Welle, in parteneriat cu zece reprezentanți media din șase state europene, lanseaza ENTR , o noua oferta video digitala pentru tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 34 de ani, care va avea declinari pe YouTube, Instagram și Facebook pana in aceasta vara, in cele șase…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Cei doi au impreuna milioane de fani. Nu doar ei sunt vedetele familiei, ci și David și Eva, copiii lor. Cantareața și prezentatorul de la Pro TV au transmis mesaje de sarbatoare fanilor lor prin intermediul rețelelor…

- sursa foto: Facebook\ FISP Vineri, 23 aprilie, de la ora 15:00, Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) a Universitații Ovidius din Constanța (UOC), a organizat online cea de-a treia ediție a concursului de discursuri publice „Puterea cuvintelor”, adresata elevilor din clasele a XI-a sau a…

- Facebook și Instagram au picat in mai multe țari, inclusiv in Romania, in noapte de joi spre vineri, intre orele 00:15 si 01.15. Utilizatorii din mai multe state din Europa și alte continente au semnalat problemele pe platforma Downdetector. Timp de o ora oamenii din mai multe țari au semnalat faptul…

- Vloggerul Selly este la 20 de ani unul dintre cei mai urmariți creatori de conținut din Romania, ajungand sa aiba milioane de fani atat pe Facebook, cat și pe Instagram, YouTube și TikTok. Dupa ani buni de meserie in on-line, tanarul se poate lauda cu primul sau milion de euro, potrivit click.ro. Invitat…

- Cu o saptamana inainte de atacul de vineri, de la Capitoliu, Noah Green, barbatul suspectat ca a lovit cu mașina doi ofițeri de poliție și l-a injunghiat mortal pe unul dintre ei, a scris pe rețelele de socializare ca și-a pierdut locul de munca, a suferit afecțiuni medicale, iar guvernul SUA ii ”controleaza…