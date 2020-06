Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a emis un comunicat dupa moartea lui George Floyd, care a scandalizat SUA și a dat naștere unor proteste masive. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite ale Americii, cu epicentrul la Minneapolis, unde mai…

- Moartea lui George Floyd, intr-un moment in care se afla in custoria poliției din Minneapolis a dat naștere unor proteste violente in SUA, iar fostul mare baschetbalist american Michael Jordan e ultima personalitate care și-au exprimat indignarea fața de violențele la care au fost supuse persoanele…

- Statele Unite ale Americii sunt in pragul unui razboi civil, avertizeaza jurnaliștii americani, dupa ce 30 de orașe au fost cuprinse de proteste violente. Totul a plecat de la faptul ca George Floyd, un barbat de culoare, a murit dupa ce un politist a stat aproape 9 minute cu piciorul pe gatul acestuia,…

- Borussia Dortmund s-a impus in deplasarea de la Paderborn, scor 6-1. Englezul Jadon Sancho (20 de ani) și marocanul Achraf Hakimi (21 de ani) au afișat mesaje in memoria lui George Floyd, americanul ucis de un polițist in Minneapolis. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții…

- Protestele violente din cel mai mare oraș al Minnesotei nu vizeaza doar abuzurile sistematice ale poliției, dar și inechitațile rasiale prezente in prosperul și progresistul oraș american de sute de ani, lucru admis chiar de autoritați, scrie New York Times.Confruntarile dintre poliția și protestatarii…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters potrivit Agerpres. Manifestantii, unii avand fetele acoperite,…

- Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmarite și apreciate vedete din Romania. Frumoasa bruneta este foarte activa pe social media, contul sau de Instagram fiind urmarit de nu mai puțin de 1.500.000 de persoane, iar cel de Facebook are peste 1.300.000 de fani. Adelina Pestrițu se afla in izolare…