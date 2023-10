Facebook și Instagram au decis: Introduc servicii cu plată lunară pentru abonații din Europa Abonamentul lunar pentru a folosi Facebook și Instagram fara publicitate ajunge in Europa. Pentru cei care nu se vor abona, totul va ramane așa cum este acum. Pentru abonați, costul va fi de 9,99 euro pe luna pe web sau de 12,99 euro pe luna pe iOS și, respectiv, Android. Un abonament lunar pentru a utiliza Facebook și Instagram fara publicitate. Meta anunța sosirea acestei noutați in Europa: "Credem cu tarie intr-un internet fara reclame susținut de reclame și vom continua sa oferim acces gratuit la produsele și serviciile noastre, indiferent de diferitele bugete. Ne angajam sa pastram informațiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

