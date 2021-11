Stiri pe aceeasi tema

- Facebook ar putea sa-și schimbe numele, in curand. Mark Zuckerberg planuiește sa aduca modificari insemnate, potrivit antena3.ro. Conferinta anuala a companiei, Connect, care are loc saptamana viitoare, la 28 octombrie, ar fi momentul in care CEO-ul Facebook l-ar fi ales pentru a vorbi despre noua…

- Facebook a cazut din nou luni seara, numeroși utilizatori raportand probleme de funcționare și cu WhatsApp, aplicație de mesagerie deținuta de Facebook... The post Facebook a cazut complet luni seara, in toata lumea / Probleme și cu WhatsApp și Instagram / Anunțul companiei appeared first on Renasterea…

- Twitter pare sa fie mare caștigator dupa ce aplicațiile Facebook, Instagram, Messenger și WhatsApp au picat la nivel global luni seara. Numeroase persoane s-au mutat pe Twitter pentru a obține informații privind cele intamplate, iar compania a celebrat momentul printr-o gluma. Citeste intreaga stire:…

- Mark Zuckerberg a pierdut 6,6 miliarde de dolari din cauza prabușirii platformelor Facebook, WhatsApp și Instagram, relateaza life.ru.S-a redus și prețul acțiunilor companiilor ale caror servicii continua sa funcționeze stabil.

- Data de 4 octombrie 2021 este ziua in care s-a prabușit internetul: Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon Web Services nu mai funcționeaza de ceva timp, impreuna cu rețelele de telefonie mobila AT&T, T-Mobile și Verizon. Haos mondial dupa ce rețelele de socializare au picat Facebook, Instagram, WhatsApp,…

- WhatsApp, Instagram și Facebook au cazut in toata lumea. Care ar putea fi motivul WhatsApp, Instagram și Facebook au probleme de funcționare, luni seara, in toata lumea. Userii spun ca au probleme de conectare și nu pot trimite sau posta mesaje. Pe aplicațiile varianta desktop, site-urile nu se incarca…

- Mai multi utilizatori si adepti ai socializarii au avut parte de un moment neplacut in aceasta seara. Este vorba despre aplicatia Facebook, care nu functioneaza.Acelasi lucru se intampla si cu aplicatia Instagram. Utilizatorii retelelor de socializare Facebook si Instagram nu si au putut accesa conturile…

- Loredana Groza și-a ingrijorat fanii cu cea mai recenta postare de pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani s-a fotografiat in ambulanța. Toți au intrebat-o ce a pațit, insa pana acum nu a oferit niciun raspuns. Astazi, dupa ora pranzului, Loredana Groza a incarcat pe Facebook și…