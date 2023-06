Stiri pe aceeasi tema

- Meta Platforms Inc a transmis joi ca va inceta accesul la știri pe Facebook și Instagram pentru toți utilizatorii din Canada, dupa ce parlamentul a aprobat o legislație menita sa oblige giganții internetului sa plateasca editorii pentru știri. Legislația, cunoscuta sub numele de „Legea știrilor online”,…

- Meta Platforms a declarat ca va oferi cercetatorilor acces la componentele unui nou model de inteligența artificiala „asemanator cu cel uman”, despre care a spus ca poate analiza și finaliza imagini neterminate cu mai multa precizie decat modelele existente, noteaza Reuters. Modelul, I-JEPA, utilizeaza…

- Incendiile salbatice s-au raspandit in provincia vestica a Canadei British Columbia vineri (9 iunie), in timp ce flacarile au amenințat comunitatea evacuata din Tumbler Ridge, potrivit Reuters. Canada infrunta cel mai grav inceput de sezon al incendiilor de vegetație, cu 2.392 de incendii in acest an…

- Liderii lumii au ajuns la incoronarea Regelui Charles al III-lea care a avut loc la Westminster Abbey, celebra catedrala unde au fost toți Regii Marii Britanii incoronați. Reprezentanți ai Commonwealth-ului și ai altor națiuni au sosit la Westminster Abbey, sambata (6 mai) dimineața, pentru a participa…

- Dar tarile participante nu au acceptat termenul limita din 2030 pentru eliminarea treptata a carbunelui, pentru care Canada si alti membri au facut eforturi si au lasat usa deschisa pentru investitiile continue in gaze, spunand ca sectorul ar putea contribui la abordarea potentialelor deficite de energie.…

- Curtea Suprema a Canadei a decis vineri ca interdicția provinciala din Quebec privind canabisul cultivat in locuințele particulare este constituționala, aceasta fiind o lovitura pentru susținatorii canabisului care au spus ca decizia este in contradicție cu o lege federala, potrivit Reuters, informeaza…