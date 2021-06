Facebook şi Google salută progresele realizate de G7 privind impozitarea companiilor multinaţionale Astfel, Facebook a anuntat ca accepta ca principiul unei cote minime a impozitului pe profit de 15%, adoptat de ministrii de Finante ai statelor din G7, poate inseamna ca va plati taxe mai mari si in locuri diferite. ”Facebook a cerut de mult timp o reforma a reglementarilor referitoare la impozitul global si salutam progresul realizat de G7”, a scris pe Twitter directorul pentru afaceri globale al companiei, Nick Clegg. Acesta a mai afirmat ca acordul este un prim pas semnificativ catre certitudine in afaceri si consolidarea increderii publice in sistemul fiscal global. ”Dorim ca procesul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de finanțe ai statelor G7, din care fac parte SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Italia, au ajuns la un acord „istoric” privind impozitarea companiilor multinaționale, a declarat ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, scrie BBC .Miniștrii de finanțe reuniți la Londra…

- Grupul celor G7 a ajuns la un acord „istoric” privind impozitarea companiilor multinationale, a declarat ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, citat de BBC și news.ro. Ministrii de finante reuniti la Londra au fost de acord sa se angajeze la principiul unei cote minime a impozitului pe profit…

- Grupul celor G7 a ajuns la un acord "istoric" privind impozitarea companiilor multinationale, a declarat ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, citat de BBC, noteaza news.ro. Ministrii de finante reuniti la Londra au fost de acord sa se angajeze la principiul unei cote minime a impozitului…

- Grupul celor G7 a ajuns la un acord "istoric" privind impozitarea companiilor multinationale, a declarat ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, citat de BBC și news.ro. Ministrii de finante reuniti la Londra au fost de acord sa se angajeze la principiul unei cote minime a impozitului…

- Expunerea cetațenilor la dezinformarea la scara larga este o provocare majora pentru Europa, motiv pentru care Comisia urmeaza sa introduca noi reguli dure ce vizeaza platformele Facebook, Google și Twitter. Oficialii de la Bruxelles amenința giganții tech cu amenzi de milioane de euro daca nu iau urgent…

- Ministrul de externe japonez Toshimitsu Motegi si secretarul de stat american Antony Blinken vor avea o intrevedere luni, la Londra, principalele subiecte de discutat urmand a fi China, Coreea de Nord si Myanmar, transmite agentia de presa Kyodo. Intalnirea, prima dupa vizita efectuata…

- Astazi, la sediul FIFA de la Zurich, se va desfașura tragerea la sorți pentru turneul olimpic, programat in intervalul 22 iulie-7 august. Romania se afla in ultima urna valorica, 4, dar nu va putea intalni in grupa nicio alta reprezentanta a Europei. Operațiunea incepe la ora 11:00, in direct pe rețelele…

- Boris Johnson, prim-ministrul britanic, și Jean Castex, prim-ministrul francez s-au vaccinat vineri impotriva COVID-19 cu serul produs de Oxford și AstraZeneca. ”Nu am simtit practic nimic”, a declarat liderul in varsta de 56 de ani, care a fost vaccinat la Spitalul St. Thomas din Londra, unde a stat…