Facebook și Google introduc vaccinarea obligatorie în rândul angajaților Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze. In vreme ce atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de flexibilitate in ceea ce priveste libertatea angajatilor de a lucra de la distanta, cei care doresc sau sunt nevoiti sa lucreze de la birourile celor doua companii vor trebui sa se vaccineze. Google si Facebook au anuntat, la distanta de cateva ore, ca vaccinarea va fi obligatorie pentru propriii angajati, care trebuie sa lucreze de la birou si care vor avea mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

