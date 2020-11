Facebook și AFP au lansat marți, in Romania, programul de verificare independenta a informației. Acest lucru inseamna, in principiu, ca atunci cand un examinator al informației evalueaza o postare ca fiind falsa, Facebook o prezinta mai jos in News Feed, reducand in mod semnificativ distribuția acesteia. Acest lucru impiedica raspandirea informației false și reduce numarul de oameni care o pot vedea. Mai mult decat atat, paginilor și domeniilor care distribuie in mod repetat știri false li se va reduce activitatea de distribuire și li se va elimina capacitatea de a genera bani și de a face publicitate.…