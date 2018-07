Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu peste 9%, dupa inchiderea tranzactiilor la bursa din New York, in urma publicarii unor rezultate trimestriale care au dezamagit investitorii, transmite MarketWatch, conform news.ro.Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12…

- Facebook se pregatește pentru cea mai neagra zi a sa pe bursa, de la listare, scrie CNN. Acțiunile gigantului IT au scăzut, joi, cu 20%, în tranzacțiile premarket de pe bursa de la New York. Facebook și-a averizat deja investitorii că vânzările vor…

- Averea fondatorului si CEO-ului Facebook, Mark Zuckerberg, a scazut cu 16,8 miliarde de dolari in momentul in care actiunile companiei au cazut in gol cu mai mult de 20 de procente in New York, pe fondul rezultatelor dezamagitoare din T2, 2018, potrivit Boomberg si NBC News. Daca tendinta…

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu peste 9%, dupa inchiderea tranzactiilor la bursa din New York, in urma publicarii unor rezultate trimestriale care au dezamagit investitorii, transmite MarketWatch. Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12 miliarde de dolari, respectiv…

- Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12 miliarde de dolari, respectiv de 1,74 de dolari pe actiune, comparativ cu 3,89 miliarde de dolari, respectiv 1,32 dolari pe actiune, in aceeasi perioada a anului trecut. Veniturile au urcat la 13,04 miliarde de dolari, de la 9,16…

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Directorul general Tim Cook a anuntat ca iPhone X…

- Apple a raportat marti rezultate peste asteptari in al doilea trimestru fiscal, cu 52,2 milioane de iPhone-uri vandute si o crestere surpinzatoare a vanzarilor de dispozitive in China, de 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, relateaza Reuters. Compania americana a anuntat si o noua rascumparare…

- Gigantul american Apple a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimari in primul trimestru din 2018, scrie Reuters. Directorul general Tim Cook a anunţat că iPhone X a fost cel mai bine vândut model iPhone…