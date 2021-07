Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 iulie - 15 septembrie Logiscool Arad organizeaza tabere și ateliere digitale de vara - o serie de cursuri de programare adaptate la perioada de vacanța. Taberele se desfașoara atat fizic, in sali de clasa la sediul școlii, cat și in format online.

- Atunci cand calatoresti in strainatate sau cand vrei sa studiezi ori sa lucrezi acolo, ai nevoie sa vorbesti o engleza cat mai fluenta si mai apropiata de cea a utilizatorilor nativi. De regula, scoala clasica nu te aduce la acest nivel, deoarece se bazeaza mai mult pe reguli gramaticale si pe studiul…

- "Aproape 10 mii de copii cu varsta intre 12-15 ani au fost vaccinați" FOTO: www.facebook.com/RoVaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Reporter: Andrei Serban. Aproape un sfert dintre românii cu vârsta mai mare de 12 ani au fost vaccinati pâna acum împotriva…

- Peste 5.100 de copii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani au fost vaccinati impotriva COVID-19 in ultimele 72 de ore, a spus coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Este „un mesaj puternic” dat de tanara generație, a adaugat el.

- Peste un milion de doze vor ajunge in Romania luni, aceasta fiind cea mai mare tranșa de vaccin pentru Romania, anunța Andrei Baciu, vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV). Andrei Baciu a scris, duminica, pe Facebook, ca o…

- Joi, 20 mai, 11 persoane au fost evacuate forțat din locuințele sociale de pe strada Meșterul Manole, numarul 2, din Cluj-Napoca. Jandarmeria este acuzata ca a dat cu spray lacrimogen, inclusiv in copii. Fostul deputat Adrian Dohotaru a postat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu evacuarea…

- Youtube, Facebook, Instagram, dar și TikTok au devenit adevarate surse de venit. Foarte multe persoane au devenit influenceri și incaseaza sume record prin intermediul aplicațiilor. In cazul celor care folosesc YouTube, programul de parteneriat al platformei permite influencerilor sa caștige bani prin…

- Alexandru Ciorniciuc, fost junior la FC Dinamo, care suferea de cancer la creier, a decedat, miercuri, la varsta de 23 de ani, potrivit news.ro. Citește și: DOSAR Cum a ajuns DNA la `cartița` de la CONTRA-INFORMAȚII Suceava... "Fostul junior dinamovist Alexandru Ciorniciuc, component…