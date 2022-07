Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pakistanez a anuntat ca va reduce saptamana oficiala de lucru de la 6 la 5 zile pentru a scadea consumul de energie si combustibil, in cadrul unui plan de economisire a energiei aprobat marti de guvern, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Toyota Motor Corp iși va reduce planul global de producție cu aproximativ 100.000 de automobile, pana la aproximativ 850.000 de vehicule in luna iunie, din cauza penuriei de semiconductori, a anunțat marți compania, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un raport publicat marti de ONU cere actiuni urgente pentru a evita o "criza a nisipului", inclusiv interzicerea extragerii acestuia de pe plaje, in conditiile in care cererea a explodat la 50 de miliarde de tone pe an, pe fondul cresterii populatiei si al urbanizarii, transmite Reuters. Fii…

- Razboiul din Ucraina probabil va afecta cresterea economica a Bulgariei, va amplifica inflatia si va genera riscuri asupra creditarii, avertizeaza Fondul Monetar International (FMI), potrivit agentiei Reuters, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a afirmat joi ca „o recesiune pe termen scurt” ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflația actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar. „Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii…

- Președintele Senatului Florin Cițu spune, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca Romania va intra intr-o criza economica severa „cu o probabilitate destul de mare”. Citește mai departe...

- Economia romaneasca va intra, "cu o probabilitate destul de mare intr o criza economica severa", spune fostul premier Florin Citu.El mai spune ca solutia este luarea unor masuri care sa garanteze revenirea puternica a economiei din partea a doua a anului 2023.Postarea integrala de pe pagina de Facebook…

- Președintele Senatului Florin Cițu spune, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca Romania va intra intr-o criza economica severa „cu o probabilitate destul de mare”. Acesta susține ca economia Romaniei va avea o creștere economica aproape de zero anul acesta, in contextul in care bugetul a fost fundamentat…