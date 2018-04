Compania Facebook a recunoscut ca a șters in secret mesaje trimise pe Messenger de catre fondatorul și CEO-ul Mark Zuckerberg.

"Dupa ce emailurile Sony Pictures au fost sparte in 2014, am facut o serie de schimbari pentru a proteja

comunicarile directorilor noștri", spune un purtator de cuvant al Facebook intr-o declarație catre TechCrunch. Acestea includ limitarea perioadei de pastrare a mesajelor lui Mark in Messenger. "Am facut acest lucru in deplina conformitate cu obligațiile noastre legale de pastrare a mesajelor", a mai spus acesta.