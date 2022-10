Facebook, pe marea listă neagră: Rusia acuză platforma de extremism și terorism Acuzații dintre cele mai grave au fost lansate asupra celei mai mari și populare platforme de socializare din lume. Facebook a fost luata in vizor de ruși, iar concluziile acestora sunt infioratoare, daca ar fi sa le dam crezare, desigur. Rușii au plasat Facebook, alaturi de alte mari companii, pe o mare lista neagra și acuza platforma de extremism și terorism, scrie playtech.ro . Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

