Stiri pe aceeasi tema

- Facebook va facilita alte episoade violente in lume, deoarece algoritmii sai sunt proiectati sa promoveze continutul diviziv, a afirmat luni informatoarea Frances Haugen, fosta angajata a companiei americane, in Parlamentul britanic, transmite Reuters. Haugen, fost director de produs in echipa pentru…

- Haugen, fost director de produs in echipa pentru dezinformare civica a Facebook, a fost audiata intr-o comisie britanica care analizeaza planurile de reglementare a companiilor din sectorul mediei sociale. Ea a afirmat ca Facebook vedea siguranta ca un centru al costurilor, a promovat o cultura in care…

- Inca un fost angajat al Facebook a vorbit public despre cum compania in care a lucrat refuza sa impiedice raspandirea mesajelor care dezinformeaza și a teoriilor conspirației. In aceeași zi, marile instituții de presa americane au publicat rapoarte care arata ce rol a jucat platforma in timpul alegerile…

- Membri ai Congresului SUA au atacat marti Facebook si l-au acuzat pe CEO-ul Mark Zuckerberg ca e in goana dupa profituri cit mai mari in timp ce face bravada de siguranta utilizatorilor si au cerut autoritatilor de reglementare sa investigheze afirmatiile unei foste angajate ca gigantul retelelor de…

- Platformele deținute de Facebook incurajeaza voit ura, violența și dezinformarea pentru ca aceasta contribuie la cresterea veniturilor companiei, a acuzat duminica Frances Haugen, fost manager la Facebook in varsta de 37 de ani, in cadrul emisiunii 60 minutes de la CBC News, potrivit CNN și News.ro.…

- Denuntatorul din spatele mai multor dezvaluiri recente a aparut la televiziune si a adus o serie intreaga de acuze grave, dar nu noi, companiei conduse de Mark Zuckerberg. Duminica seara, in cadrul emisiunii 60 minutes de la CBC News, a aparut denuntatorul, pana acum secret, care a furnizat presei americane,…

- Jerome Powell, președintele Fed, a declarat în fața Congresului de la Washington ca banca centrala a Statelor Unite nu are „nicio intenție” de a interzice criptomonedele, relateaza Markets Insider.Contrar opiniei împartașite de numeroși analiști potrivit careia în…

- Tim Cook, directorul executiv Apple, a primit peste cinci milioane de acțiuni la compania pe care o conduce, la zece ani dupa ce a preluat postul. El a vandut cea mai mare parte a acțiunilor cu peste 750 de milioane de dolari, potrivit datelor Comisiei americane pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC),…