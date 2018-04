Stiri pe aceeasi tema

- Cei care descopera moduri in care parti terte abuzeaza de datele utilizatorilor de Facebook pot primi recompense de pana la 40.000 de dolari. Noul program se numeste Data Abuse Bounty si a fost lansat ca urmare a scandalului Cambridge Analytica.

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa ofere explicații in legatura cu scandalul exploatarii datelor personale ale utilizatorilor retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica intr-o audiere in Camera americana a Reprezentantilor pe 11 aprilie.

- Dupa recentul scandal în care sunt implicate companiile Facebook si Cambridge Analytica, un nou studiu arata cât sunt de valoroase, de fapt, datele noaste personale.Astfel, pe "dark web" (internetul ascuns, folosit de gruparile de infractori), parola si numele de user…

- Capitalizarea de piata a Facebook a scazut cu 74,66 miliarde de dolari in aceasta saptamana, sub impactul informatiilor potrivit carora firma de consultanta politica Cambridge Analytica a obtinut si folosit in mod incorect datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza…

- Daca veti cauta cu atentie printre stirile publicate de Google despre Cambridge Analityca, veti gasi doua abordari. Veti descoperi o separare neta intre unu, tonul respectuos-magulitor cu care jurnalistii de varii publicatii scriau pana in urma cu o saptamana despre compania care, miracol!, izbutea…

- Pierderi de 40 de miliarde de dolari pentru Facebook. Actiunile s-au prabusit la bursa, iar averea fondatorului Mark Zuckerberg a scazut cu patru miliarde de dolari. Cea mai mare retea de socializare din lume este in mijocul unui scandal fara precedent.

- Potrivit The Independent, actiunile au scazut cu aproximativ 5 -, ceea ce inseamna o pierdere de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Conform unei anchete realizate de New York Times, The Observer si The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste…