Comisia de supraveghere a companiei Facebook a stabilit joi ca reteaua sociala a gresit in patru din cele cinci cazuri audiate referitor la eliminarea de continut publicat de utilizatori. Reteaua sociala online Facebook a fost criticata de multe ori pentru modul in care trateaza continutul discutabil. Comisia de supraveghere a aratat ca sunt necesare reguli mai clare despre ce anume este permis si ce nu pe platforma. Facebook a cerut comisiei, saptamana trecuta, sa se pronunte si asupra suspendarii contului fostului presedinte al Statelor Unite, Donald Trump. Cazul va fi deschis in curand pentru…