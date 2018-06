Facebook nu îşi mai dezvoltă avionul solar pentru furnizarea conexiunii la Internet Facebook, la fel ca Google, incearca sa extinda acoperirea internetului la nivel mondial, pentru a aduce crestere propriilor afaceri. Ambele companii au in plan diverse strategii in acest sens.



Una dintre aceste strategii este reprezentata de drone sau chiar avioane care sa zboare suficient de jos si de mult pentru a transmite internet in zonele care in mod normal nu au o conexiune stabila.



Din aceasta categorie facea parte si Aquila, un gigantic avion in forma de V, cu aripi foarte lungi si bazat pe energie solara. Facebook spera sa-l poata folosi ca un mijloc de furnizare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

