- OnePlus a aniversat 9 ani de existenta printr-un eveniment oficial tinut weekend-ul trecut. Compania a profitat de eveniment pentru a face cateva anunturi si a oferi cateva teasere. Cu aceasta ocazie am aflat ca OnePlus 11 va fi anuntat pe 7 februarie 2023. Nu va veni singur, ci insotit de catre perechea…

- O viața fara internet este greu de conceput in 2022. Chiar și ONU a cerut accesul universal la internet pana in 2030. In Romania, accesul la internet se extinde, iar timpul pe care il petrecem online este in creștere. Doua treimi dintre romani folosesc social media, majoritatea de pe un telefon mobil…

- Producatorul de ambalaje biodegradabile Exonia din Iasi anunta ca negociaza achizitionarea intregului pachet de actiuni al unui alt producator de ambalaje din Iasi, respectiv Barrier Vacuum Bags, valoarea tranzactiei fiind estimata la peste 1,35 milioane de euro. Conducerea companiei Exonia Iasi a precizat…

- O bresa de securitate in aplicatia WhatsApp a expus numerele de telefon detinute de circa 360 de milioane de utilizatori din 108 tari, potrivit unei analize realizate de o multinationala specializata in securitate cibernetica, transmite EFE, citata de Agerpres.

- Mark Zuckerberg a anunțat astazi lansarea funcției Communities pe Whatsapp . Funcția Communities de pe Whatsapp le permite utilizatorilor sa reuneasca mai multe grupuri separate sub o singura umbrelaUtilizatorii vor putea primi mesaje trimise catre intreaga comunitate și pot gestiona cu ușurința grupuri…

- Bitdefender a lansat in premiera o tehnologie de protecție in timp real a chat-ului din aplicațiile de mesagerie de pe dispozitive mobile. Bitdefender Chat Protection alerteaza imediat utilizatorii daca sunt primite sau trimise linkuri periculoase prin intermediul celor mai populare aplicații de chat…