Facebook Messenger oferă noi funcţii de control parental Pe langa functiile integrate anterior in ceea ce Meta numeste Family Center, parintii si tutorii vor sti de acum cat timp folosesc cei mici Facebook Messenger. De asemenea, parintii vor putea sa vada cine poate trimite mesaje propriului copil si cine poate vedea postarile acestuia in format Story. Pentru fiecare modificare pe care cei mici o aduc setarilor de siguranta si intimitate sau listei de contacte, parintii vor primi o notificare. Conform companiei americane, aceasta este doar prima parte a unui set de imbunatatiri pe care facilitatile de control parental le primesc, urmand sa fie adaugate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

