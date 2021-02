Facebook Messenger nu funcționează. România, printre multe alte țări, este afectată Aplicația de mesagerie instant a Facebook intampina din nou probleme de funcționare. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 17.00, au aparut raportari din parte utilizatorilor referitoare la faptul ca Messenger nu funcționeaza. Valul de raportari a venit din mai multe țari, printre care Suedia, Polonia, Danemarca, SUA, Canada și Romania. Defecțiunea a fost raportata și de site-ul downdetector.ro , care arata ca problemele continua și la aceasta ora. De altfel, s-au inregistrat intreruperi și in funcționarea Instagram și Facebook. Utilizatorii nu au putut trimite mesaje nici pe Instagram. Facebook… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

