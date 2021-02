Stiri pe aceeasi tema

- Facebook Messenger a cazut din nou, utilizatori din intreaga lume raportand joi seara ca nu mai pot folosi aplicația.Peste 5.000 de utilizatori din intreaga lume au raportat pana la aceasta ora probleme cu aplicația de mesagerie pe site-ul Downdetector.

- Dupa zeci de postari online si chiar reclame in ziare, WhatsApp a trecut la nivelul urmator din campania prin care incearca sa le transmita mesaje linistitoare propriilor utilizatori, care, din cauza noilor politici de partajare a datelor, au inceput sa renunte la WhatsApp in favoarea Telegram si Signal.…

- Scandalurile legate de Facebook s-au ținut lanț și în ultima luna, iar cel mai recent este legat de modificarea condițiilor de utilizare WhatsApp și modul neclar în care compania le-a anunțat. În SUA, cele mai radicale voci au cerut ca Facebook sa fie obligata sa vânda WhatsApp…

- WhatsApp anunta ca va amana cu trei luni aplicarea noilor politici de intimitate, care ar fi trebuit sa devina active de la 8 februarie. Noul termen pana la care utilizatorii trebuie sa le accepte este 15 mai. Nu se schimba, insa, tonul imperativ privind acceptarea conditiilor. Toti cei peste 2 miliarde…

- Utilizatorii cu smartphone-uri vechi de cațiva ani nu vor putea trimite mesaje prietenilor și familiei pe WhatsApp, fara a actualiza aplicația, transmite Daily Star. Daca aveți nevoie sa actualizați aplicația, WhatsApp va va trimite un mesaj, pentru a va comunica acest lucru. Utilizatorii de Android…

- De azi, de la ora Romaniei 13, aplicatia Facebook Messenger este nefunctionala pentru milioane de utilizatori din intreaga lume. Mesajele nu pot fi trimise sau sunt expediate cu intarziere si nu este posibila nici descarcarea de clipuri si fotografii. Potrivit site-ului DownDetector, aplicatia de mesagerie…

- Facebook anunța probleme tehnice la serviciile sale Messenger si Instagram, joi dupa-amiaza. Utilizatorii nu pot trimite mesaje Compania Facebook a anuntat joi ca anumiti utilizatori intampina probleme tehnice atunci cand expediaza mesaje pe serviciile sale Messenger si Instagram si pe platforma sa…

- Serviciul de mesagerie al Facebook a cazut, joi, in Romania și in mai multe țari din intreaga lume. Utilizatorii nu pot trimite sau primi mesaje.Pe platforma Downdetector, internauții au scris in ultimele zeci de minute zeci de mesaje legate de problemele intampinate cu mesageria Facebook.De asemenea,…