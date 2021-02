Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou proiect in materie de hardware al Facebook este un ceas inteligent, care i-ar putea conferi acces direct la datele de sanatate si fitness ale utilizatorilor. Surse anonime din cadrul Facebook, citate de The Information, sustin ca gigantul american lucreaza in prezent la un smartwatch. Acesta…

- Compania Facebook lucreaza la proiectul unui ceas inteligent, care i-ar putea conferi acces direct la datele de sanatate și de fitness ale utilizatorilor, informeaza News.ro, care citeaza publicația The Information. Potrivit sursei citate, ceasul ar putea fi scos pe piața anul viitor. Produsul va avea,…

- Surse anonime din cadrul Facebook, citate de The Information, sustin ca gigantul american lucreaza in prezent la un smartwatch, care ar putea fi scos pe piata chiar anul viitor. Smartwatch-ul Facebook va avea un set similar de facilitati cu produsele actuale, urmand sa ofere functii de sanatate si fitness.…

- Traversam cu toții o perioada incerta, o perioada marcata de teama și nevoia de a fi in siguranța. Acum, in contextul pandemiei, incercam cu toții sa desfașuram mare parte din activitațile obișnuite in mediul online – cumparaturi online, munca de acasa, chiar și intalniri online cu prietenii sau familia. …

- Administratorii platformei de mesagerie privata WhatsApp incearca sa repare pagubele provocate de anunțul ca datele personale ale utilizatorilor vor fi cedate catre Facebook și vin cu noi precizari, informeaza go4it.ro. Reprezentanții WhatsApp au declarat pe contul de Tweeter ca administratorii platformei…

- Aplicația WhatsApp, deținuta de Facebook, nu va mai funcționa pe mai multe modele de telefoane cu sisteme de operare mai vechi, incepand cu data de 1 ianuarie 2021. Printre sistemele de operare pentru care WhatsApp nu va mai asigura suport se numara iOS 9, lansat de Apple in 2015, precum și versiunea…

- Gigantul american Facebook a decis sa transfere anul viitor in SUA gestionarea datelor utilizatorilor sai din Regatul Unit, asigurata pana in prezent in Irlanda pentru Uniunea Europeana, evocand o schimbare legata de Brexit, transmite AFP. ''La fel ca alte intreprinderi, Facebook trebuie sa…

- Principalul motor de cautare din Cehia, Seznam, a cerut joi despagubiri de 9,07 miliarde de coroane cehe (416,74 milioane de dolari) de la gigantul american Google, pentru restrictionarea concurentei, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Google a abuzat de pozitia sa dominanta pe piata ceha…