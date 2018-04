Stiri pe aceeasi tema

- Facebook demareaza o inițitativa prin care mai mulți academicieni vor forma o comisie care va cerceta rolul rețelelor sociale in alegeri și in democrație, in general, iar compania nu va avea niciun drept sa revizuiasca sau sa aprobe rezultatele cercetarii inainte de publicare, potrivit unui comunicat.…

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, anunta noi masuri si restrictii in perspectiva alegerilor care vor avea loc anul viitor in SUA, Mexic, Brazilia, India, Pakistan si in alte state, pentru a preveni amestecul in procesul electoral si pentru a incuraja mesajul pozitiv. "In conditiile in care…

- Co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg anunta noi masuri si restrictii in perspectiva alegerilor care vor avea loc anul viitor in SUA, Mexic, Brazilia, India, Pakistan si in alte state, pentru a preveni amestecul in procesul electoral si pentru a incuraja mesajul pozitiv, titreaza News.ro. “In conditiile…

- Mark Zuckerberg, cofondatorul si directorul general al Facebook, a anuntat marti seara ca platforma online a inchis peste 270 de pagini si conturi false care erau operate de o agentie rusa in vederea influentarii alegerilor din diverse tari. Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook,…

- Companiile americane de tehnologie au fost deseori criticate ca nu platesc corect taxele din Uniunea Europeana, furnizand servicii in toate cele 28 de state, dar canalizandu-și profiturile prin țari ca Luxemburg sau Irlanda, adevarate ”paradisuri fiscale”, cunoscute pentru taxele lor mici.Franța…

- La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati va avea loc vineri, 26 ianuarie 2018, ora 17:00, vernisajul expozitiei temporare "Intre lumi", realizata in colaborare cu Oleg Fulga. Vor fi expuse aproximativ 70 de lucrari miniaturale executate manual din metaloceramica, reprezentand…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Economia Statelor Unite este cea mai mare din lume. Cu o valoare de 18 trilioane de dolari, reprezinta un sfert (24,3%) din avuția globala, arata datele Bancii Mondiale, citate de World Economic Forum. SUA sunt urmate de China, a cărei economie a ajuns la o valoare de 11 trilioane de dolari, adică…