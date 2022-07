Stiri pe aceeasi tema

- Noua funcție, ”Feeds”, le va permite utilizatorilor sa vada postarile prietenilor, grupurilor si paginilor urmarite in ordine cronologica inversa, in loc de ierarhia stabilita de algoritm, scrie CNBC, potrivit News.ro . Denumita „Feeds”, noua functie este o fila dedicata in aplicatia Facebook care arata…

- Snap INC, compania mama a aplicației de mesagerie foto Snapchat, testeaza un nou serviciu de abonament numit Snapchat+, care le va oferi abonaților acces la funcții exclusive și premergatoare lansarii, a confirmat un purtator de cuvant al Snap. Funcția de abonament, despre care Snap a spus ca este testata…

- Javier Olivan, directorul pentru dezvoltare al companiei, va prelua functia de director operational in aceasta toamna. Sandberg, care l-a informat-o pe Zuckerberg despre decizia sa in weekendul trecut, va continua sa faca parte din consiliul de administratie al Meta. ”In urmatoarele cateva luni, Mark…

- Este sfarsitul unei ere la Facebook dupa ce numarul doi din compania Meta, Sheryl Sandberg, si-a anuntat demisia din functia de director de operatiuni (COO). Aceasta detinea a doua pozitie in companie dupa cea de CEO a fondatorului Mark Zuckerberg.

- Subsidiara din Rusia a Google planuiește sa iși ceara insolvența, dupa ce autoritațile de la Moscova au impus o serie de amenzi companiei, scrie Kommersant . Compania a anunțat in data de 22 martie ca „prevede insolvența proprie și imposibilitatea indeplinirii obligațiilor monetare”. Roskomnadzor, autoritatea…

- Ministrul dezvoltarii digitale din Rusia a explicat ca blocarea Youtube nu este in interesul țarii sale intrucat utilizatorii ruși vor fi afectați, astfel ca o asemenea masura va fi evitata in ciuda refuzului companiei Alphabet, care deține platforma de conținut video, de a indeplini solicitarile Moscovei,…

- Intr-o postare pe platforma, Nunes a mai spus ca Truth Social nu a fost inca aprobata pentru lansare in magazinul Google Play pentru dispozitive Android. ”La sfarsitul lunii mai vom lansa PWA (Web Browser), care va permite accesul de pe orice dispozitiv. Dupa aceea vom lansa o aplicatie Android… in…