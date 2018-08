Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca a atins limita maxima de prieteni pe contul de Facebook, viceprimarul Piteștiului, Sorin Apostoliceanu, anunța locuitorii orașului ca și-a facut și pagina oficiala: @Sorin.Apostoliceanu.IntodeaunapentruPitesti . Denumita strategic, se pare ca Apostoliceanu chiar iși dorește sa ajute și sa…

- Julia Roberts si-a deschis cont pe Instagram, dar nu are conturi pe Twitter, Facebook si LinkedIn, in contextul in care vedeta americana nu era prezenta pana acum pe nicio retea de socializare.

- Preocupati de modul in care utilizatorii petrec mult prea mult timp in reteaua de socializare, administratorii Facebook pregatesc adaugarea unei noi sectiuni in aplicatia pentru mobil, unde vom putea afla si chiar impune o limita asupra timpului petrecut in retea. Mai mult decat un simplu cronometru…

- Rețeaua foto Instagram lanseaza un concurent pentru YouTube . Numit IGTV, acesta se bazeaza pe celebritați online și reprezinta cea mai noua mișcare pe care Facebook o face impotriva Google, scrie Reuters . IGTV este atat o aplicatie noua, dedicata exclusiv filmarilor de pana la o ora, cat si o sectiune…

- Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand interesul crescut al publicului, mai ales tanar, pentru aceasta rețea de socializare, și a lansat un serviciu video, numit IGTV, potrivit theverge.com, potrivit Mediafax.Anunțul a fost facut miercuri, de Kevin Systrom,…

- Instagram a anuntat, in cadrul unui eveniment desfasurat miercuri la San Francisco SUA , ca a depasit 1 miliard de utilizatori lunari activi in intreaga lume si a prezentat noul sau serviciu IGTV, destinat videoclipurilor de lunga durata, relateaza EFE.De la lansarea noastra in 2010, am asistat cu uimire…

- Instagram a anuntat, in cadrul unui eveniment desfasurat miercuri la San Francisco (SUA), ca a depasit 1 miliard de utilizatori lunari activi in intreaga lume si a prezentat noul sau serviciu IGTV, destinat videoclipurilor de lunga durata, relateaza EFE. "De la lansarea noastra in 2010, am asistat cu…

- O coalitie de organizatii a anuntat luni o campanie pentru desfiintarea Facebook, care detine Instagram, Messenger si WhatsApp, sustinand ca reteaua sociala 'are prea multa putere asupra vietii si democratiei noastre', relateaza AFP, citat de...