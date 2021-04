Stiri pe aceeasi tema

- Facebook iși transforma o parte din sediul sau din Menlo Park, California, intr-un centru public de vaccinare Covid-19, a anunțat directorul de operațiuni Sheryl Sandberg intr-o postare citata de CNBC. Facebook a incheiat un parteneriat cu Ravenswood Family Health Network pentru vaccinare.…

- Prim-ministrul italian, Mario Draghi, a anunțat ca Executivul de la Roma este gata sa redeschida economia de la inceputul lunii iunie sau chiar mai devreme si ca turistii care vor sosi in Italia trebuie sa prezinte un certificat ori pasaport de vaccinare anti-Covid. „Exista posibilitatea unei cooperari…

- Pașaportul de vaccinare, un document care atesta faptul ca titularul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, a fost interzis in Florida in numele respectarii „libertaților individuale”, a anunțat guvernatorul republican al acestui stat, potrivit AFP. Decretul guvernatorului Ron DeSantis interzice serviciilor…

- Tudor Chirila anunța cel mai mare protest. Artistul iese in strada pentru a cere sa fie compensat pentru faptul ca i s-a interzis sa munceasca, dar nu pentru a provoca anarhie și a contesta masca și masurile anti-Covid luate de autoritați. Artistul a spus, intr-un live pe Facebook, ca el și colegii…

- RO Vaccinare, the official national platform for information on COVID-19 vaccination announced on their Facebook page that a 24-hour vaccination centre is set to open at the County Hospital in Timisoara on March 23 and it will be the first 24-hour centre in Romania, according to Romania-Insider. Immunization…

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…

- Klaus Iohannis face vineri, 5 februarie, rapelul la vaccinul Pfizer, la 21 de zile de la prima doza de vaccin pe care a facut-o pe 15 ianuarie. La prima doza de vaccin, pozele cu “brandul” lui Klaus Iohannis au facut furori pe internet. Dar președintele și echipa sa de consilieri nu au apreciat acest…

- Teoretic, autoritațile au prevazut pentru programarile la vaccinare, in etapa a 2-a, o platforma online, call center cu numere diferite pentru fiecare județ, precum și posibilitatea de a fi inscris de medicul de familie. Practic insa, nimic nu funcționeaza. ​Platforma online de programare pentru etapa…