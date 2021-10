Facebook îşi schimbă numele în Meta Compania Facebook a anuntat joi ca isi va schimba numele in Meta. Schimbarea este parte dintr-un proces de rebranding, dupa ce Facebook a fost ținta unor critici intense in ultima vreme. Compania-mama, ce deține Facebook, Instagram și Whatsapp, iși schimba numele in Meta și adopta un nou logo, ce seamana cu simbolul matematic pentru infinit. Anunțul a fost facut decofondatorul Mark Zuckerberg joi, și a explicat de ce considera ca este necesar noul nume al companiei – Meta. Programatorul a mai spus ce noi planuri are pentru utilizatorii rețelelor de socializare. Zuckerberg, care a declarat ca… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

