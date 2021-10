Stiri pe aceeasi tema

- Facebook ar putea sa-și schimbe numele, in curand. Mark Zuckerberg planuiește sa aduca modificari insemnate, potrivit antena3.ro. Conferinta anuala a companiei, Connect, care are loc saptamana viitoare, la 28 octombrie, ar fi momentul in care CEO-ul Facebook l-ar fi ales pentru a vorbi despre noua…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania a anunțat ca se cauta angajați in Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC. Scopul angajarilor este de a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Cuvantul „Metaverse” este alcatuit din…

- Un manager acuza gigantul social media ca si-a pus interesele economice in fata binelui comun. Facebook atrage din ce in ce mai putini utilizatori tineri, „pretiosi” din punct de vedere publicitar. A ascuns acest declin cu „denaturari grave si omisiuni” fata de investitori, spune fostul manager.…