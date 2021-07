Facebook anunta disponibilitatea serviciului sau de gaming pe dispozitivele Apple, serviciu care a trebuit proiectat si dezvoltat conform regulilor impuse de producatorul iPhone-ului. Astfel, la fel ca si Microsoft sau Amazon, Facebook a trebuit sa se conformeze si sa-si lanseze serviciul sub forma unei aplicatii web, disponibile in browser-ele web, in locul unei aplicatii traditionale, ce putea fi descarcata din App Store. Regulile Apple presupun ca fiecare joc sa fie verificat si descarcat prin App Store, ceea ce face imposibila existenta unui serviciu de jocuri, care ar trebui sa livreze prin…