Facebook interzice stereotipurile rasiste la adresa persoanelor de culoare și evreilor Facebook a anunțat marți ca și-a actualizat regulile privind discursul care incita la ura pentru a interzice reprezentarile &"blackface&" și stereotipurile antisemite, relateaza Politico.



Compania a afirmat ca și-a modificat standardele comunitare pentru &"a ține cont într-un mod specific de anumite forme implicite de discurs al urii&", printre acestea fiind caricaturizarea persoanelor de culoare prin &"blackface&" și a înfațișarii evreilor drept conducatori ai lumii care controleaza instituții majore precum rețele media, economii sau guverne.



&"Blackface&", o forma de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

