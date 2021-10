Stiri pe aceeasi tema

- Facebook intentioneaza sa isi schimbe numele saptamana viitoare, a anuntat The Verge, citand o sursa care are cunostinte directe despre acest lucru. Vestea vine intr-un moment in care compania se confrunta cu un control din ce in ce mai mare din partea guvernului american cu privire la practicile sale…

- Cele mai mari doua centrale electrice din Liban, Deir Ammar și Zahrani, s-au inchis din cauza lipsei de combustibil și au lasat intreaga țara in intuneric, din cauza lipsei curentului electric, a declarat un oficial guvernamental pentru Reuters, potrivit BBC . Compania naționala de electricitate a…

- Reteaua sociala Facebook Inc a dat vina pe o "modificare defectuoasa de configurare" pentru pana de aproape sase ori care a impiedicat luni seara cei aproximativ 3,5 miliarde de utilizatori ai sai sa acceseze serviciile facebook, Instagram si WhatsApp, transmite Reuters, citat de agerpres. Intr-o…

- Instagram a decis sa amane dezvoltarea unei versiuni destinata copiilor mai mici de 13 ani, denumita „Instagram Kids”, a anuntat luni aplicatia detinuta de reteaua sociala Facebook Inc, potrivit Reuters. Cei care s-au opus acestui proiect au fost parlamentarii americani si organizatiile reprezentative,…

- Tinerii din Gorj au fost angrenați de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca(AJOFM) in campania de informare si comunicare „Sustine recrutarea echitabila in Europa”. EURES a lansat o campanie de informare și comunicare cu privire la munca sezoniera. Coordonata de Autoritatea Europeana a Muncii…

- Cercetatori care au descoperit o vulnerabilitate masiva in principalele baze de date stocate pe plarforma cloud Azure au cerut utilizatorilor sa isi schimbe cheile de acces. Dupa cum a scris pentru prima data Reuters, cercetatorii unei companii de securitate cloud numita Wiz au descoperit luna aceasta…

- Rusia intentioneaza sa subventioneze achizitionarea de automobile electrice produse local, in ideea de a stimula cererea si productia de vehicule electrice, a informat miercuri un oficial din cadrul Ministerului Economiei, relateaza Reuters. Utilizarea automobilelor electrice in Rusia, un…