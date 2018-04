Facebook incearca sa-si spele pacatele dupa scandal: Noi masuri si restrictii in contextul alegerilor din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg anunta noi masuri si restrictii in perspectiva alegerilor care vor avea loc anul viitor in SUA, Mexic, Brazilia, India, Pakistan si in alte state, pentru a preveni amestecul in procesul electoral si pentru a incuraja mesajul pozitiv.

- Suporterii din America Latina au cumparat pana in prezent cel mai mare numar de bilete de intrare la meciurile Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, care va avea loc intre 14 iunie si 15 iulie, in Rusia, informeaza agentia Reuters, citata de Agerpres. Conform datelor furnizate de Federatia internationala…

- Mark Zuckerberg, cofondatorul si directorul general al Facebook, a anuntat marti seara ca platforma online a inchis peste 270 de pagini si conturi false care erau operate de o agentie rusa in vederea influentarii alegerilor din diverse tari. Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook,…

- ''Noi sustinem decizia de a-l rechema pe ambasadorul UE de la Moscova, dar nu adoptam masuri la nivel national. Dorim sa mentinem deschise canalele de comunicare cu Rusia'', au indicat intr-un comunicat comun cancelarul austriac Sebastian Kurz si ministrul afacerilor externe, Karin Kneissl. Ei au…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Norvegia, cu un total de 38 medalii (13 de aur, 14 de argint si 11 de bronz) se mentine pe primul loc in clasamentul pe natiuni dupa disputarea intrecerilor programate sambata la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang.Norvegia este urmata in clasament…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…