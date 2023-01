Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Meta, compania-mama a Facebook, a primit miercuri doua amenzi substantiale in suma totala de 390 milioane de euro pentru incalcarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR/RGPD), a anuntat Comisia irlandeza pentru protectia datelor (DPC), care actioneaza in numele Uniunii…

- Asociatia americana a jucatorilor profesionisti de golf (PGA) il va recompensa pe Tiger Woods, marea vedeta a acestui sport, cu un bonus de 15 milioane de dolari pentru contributia sa la mediatizarea golfului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Woods, care a disputat doar noua competitii in acest an,…

- Filmul horror "Halloween Ends", in regia lui David Gordon Green, cu Jamie Lee Curtis in rol principal, conduce box office-ul nord-american, strangand venituri de 41,25 milioane de dolari din 3.901 de cinematografe in weekendul de lansare, potrivit Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Arabia Saudita va oferi un ajutor umanitar de 400 de milioane de dolari Ucrainei, a anunțat agenția saudita de presa de stat SPA, adaugand ca prințul moștenitor Mohammed bin Salman i-a dat vineri un telefon președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza anews.com.tr. Fii la curent…