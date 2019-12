Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta optiune va fi disponibila initial utilizatorilor din Irlanda, urmand sa fie extinsa la nivelul intregii planete in prima jumatate a anului viitor. Toate transferurile de date vor fi criptate, iar utilizatorii vor trebui sa introduca o parola, inainte de initierea respectivului transfer, conform…

- Facebook Inc a anuntat luni ca a introdus o noua optiune pentru transferul de fotografii si clipuri video de pe reteaua de socializare direct catre alte servicii, incepand cu Google Photos, transmite Reuters. Aceasta optiune va fi disponibila initial utilizatorilor din Irlanda, urmand sa fie extinsa…

- "La mulți ani, Romania!Țara mea draga,Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet și in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot și ți-am dedicat ție intreaga mea viața.De dragul tau am sacrificat…

- Viorica Dancila a fost intrebata, la dezbaterea pe care a organizat-o marți la Palatul Parlamentului, daca Liviu Dragnea a fost un om bun sau rau pentru Romania. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a raspuns printr-o alta intrebare: „Care considerati ca este mai nociv? Basescu sau Iohannis?” Care…

- Razvan Oaida (21 de ani, mijlocaș central), fotbalistul celor de la FCSB, a oferit declarații inaintea meciului pe care Romania U21 il va juca maine cu Finlanda U21. Romania U21 – Finlanda U21 se joaca pe 14 noiembrie, de la ora 20:00Irlanda de Nord U21 – Romania U21 se joaca pe 19 noiembrie, de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a deschis oficial, miercuri, Targul international INDAGRA, dupa care a vizitat cateva standuri, a apreciat produsele, s-a fotografiat cu fermierii si producatorii si a criticat autoritatile pentru modul in care au gestionat pesta porcina. In deschiderea targului,…

- Goran Zakaric (26 de ani), recent transferat de Universitatea Craiova, a vorbit pentru prima data despre motivele pentru care a decis sa accepte propunerea din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul lui Liviu Dragnea, semnal de mobilizare Atacantul…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si Valeriu Steriu care prevede sanctionarea comercializarii produselor si serviciilor "falsificate supuse dublului standard" cu amenda de maxim 4% din cifra de afaceri. In favoarea propunerii legislative au votat 57 de senatori…