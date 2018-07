Facebook identifică o campanie coordonată, în curs, vizând să influenţeze alegerile din noiembrie Facebook a dezvaluit marti dupa-amiaza (ora locala) elemente pe care le-a descoperit pe reteaua de socializare. Compania a anuntat ca a sters 32 de pagini si conturi de pe Facebook si Instagram, deoarece ele erau implicate intr-un "comportament neautentic coordonat". "Acest tip de comportament nu este permis pe Facebook, deoarece nu vrem ca persoane sau organizatii sa creeze retele de conturi cu scopul de a-i insela pe altii cu privire la cine sunt sau ceea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anunțat marți ca a identificat o campanie coordonata de influențare politica, cu zeci de conturi și pagini false, suspectate ca s-au angajat in activitați politice inainte de alegerile parlamentare parțiale din noiembrie 2018, relateaza New York Times .

- Facebook investigheaza o nou firma care ar fi colectat și folosit in scop politic datele utilizatorilor rețelei de socializare la fel cum s-a intamplat și cu Cambridge Analytica . Compania fondata de Mark Zuckerberg a suspendat activitatea companiei de analiza Crimson Hexagon, cu sediul in Boston, pe…

- Nicole Cherry a reusit o performanta greu de atins pe platformele de socializare si a ajuns in topul celor mai urmariti artisti de pe Instagram. Nicole are unul dintre putinele conturi de Instagram cu peste 1 milion de followers, din Romania. Mai mult, tanara artista se afla in top 10 al celor mai urmarite…

- Compania din spatele aplicației Timehop – care arata ce ați distribuit sau postat pe Twitter sau Instagram in ultimii ani – a declarat ca a luptat cu o „intruziune in rețea”, in 4 iulie, iar atunci numele, adresele de e-mail și unele dintre numerele de telefon ale utilizatorilor…

- Judecatoria Chisinau a anulat, marti seara, scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase. Partidul Socialist ceruse instantei sa declare nule alegerile locale anticipate, argumentand ca Andrei Nastase, liderul Platformei…

- „Mediul social media in ceea ce ii priveste pe tineri este destul de diferit de cum era in urma cu trei ani", a spus Monica Anderson, principalul autor al raportului. „Atunci, adolescentii foloseau cu precadere Facebook. Acum, ei nu mai sunt legati de o singura platforma". Pew a mai descoperit ca 95-…

- Se intampla foarte rar ca rețeaua Instagram, deținuta de compania Facebook sa aiba probleme de funcționare, dar atunci cand acestea apar, situația este raportata drept foarte drastica de catre utilizatori.