- Președintele Klaus Iohannis e așteptat sa anunțe oficial prelungirea starii de urgența, insa se lovește de opoziția venita din partea PSD-ului, care solicita Guvernului unele garanții. Intr-o postare publicata pe contul sau de Facebook, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a explicat de ce nu e de acord…

- Doua zboruri charter catre Germania sunt programate, vineri, de pe Aeroportul Sibiu, cu doua aeronave care au, in total, peste 330 de locuri. Reprezentantii Aeroportului Sibiu au transmis ca au fost organizate fluxuri separate cu marcarea distantei recomandate de 1,5 – 2 metri. Distribuie pe Facebook

- Reprezentanții PSD au propus, joi, o serie de masuri sociale și economice, pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus, potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a partidului.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Cand va pișați pe noi eram…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, miercuri, ca se recomanda ca firmele care au mai mult de 99 de angajati sa decaleze programul de lucru al angajatilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus in Italia a crescut cu aproape 1800 de cazuri, in doar 24 de ore, motiv pentru care autoritațile au decis sa ia masuri fara precedent, și anume intreaga țara a fost plasata in carantina.

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, a declarat joi ca saptamana viitoare vor fi aduse 5-6 milioane de masti de protectie si patru tipuri de dezinfectanti. "La UNIFARM am incheiat doua contracte. Zilele urmatoare trebuie sa facem plata pentru aceste produse si sa fie livrate la sfarsitul saptamanii…

- USR a anuntat care sunt motivele pentru care va vota impotriva motiunii de cenzura. "PSD si UDMR au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL nu pentru ca le-ar pasa de viata romanilor, cum ipocrit invoca, in mod repetat, in textul motiunii. Am vazut in ultimii ani, de altfel, cat…

- Autoritatile chineze au luat noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului 2019-nCoV si, vineri, in ajunul Anului Nou, a decis inchiderea templelor, a Orasului Interzis si a unei parti din Marele Zid.