Facebook face noi modificări pentru pentru reclame şi Pagini Facebook a anuntat ca face cateva modificari importante pentru a aduce mai multa transparenta reclamelor si Paginilor de Facebook. A da oamenilor mai multe informatii despre organizatii si reclamele pe care acestea le afiseaza inseamna o responsabilitate mai mare pentru agentiile de publicitate si ajuta compania sa previna abuzurile pe Facebook - spun reprezentantii retelei de socializare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca majoritatea dintre noi consideram telefonul mobil o necesitate, trebuie sa recunoastem ca de multe ori acesta are mai multe functii si aplicatii decat avem nevoie. Cu toate acestea, simtim nevoia sa fim la curent cu cele mai noi inovatii in materie de smartphone-uri si sa ne cumparam mereu…

- CHIȘINAU, 10 iun — Sputnik. Din data de 16 mai, conducerea, coordonarea si controlul activitatii instituțiilor penitenciare va fi asigurata de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). În contextul intrarii în vigoare a Legii cu privire la sistemul administrației…

- Administratorii paginilor de fani de pe rețeaua de socializare Facebook sunt considerați operatori de date personale, impreuna cu filiala Facebook din Uniune.Aceasta este o decizie de marți a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), potrivit digi24.ro.

- Filosoful Mihai Șora se numara printre protestatarii care s-au adunat in fața Guvernului, in aceasta seara . “Vom lupta pana cand vom birui”, este mesajul transmis de filosoful in varsta de 101 de ani. Filosoful Mihai Șora a anunțat inca dinainte de inceperea protestului ca va fi prezent la manifestația…

- Pe imaginile surpinse de camera de luat vederi amplasata de Wild Caraș-Severin se poate vedea cum un caprior le indeparteaza pe celelalte ciute de la hrana. „Un caprior care <<face uz>> de cornițe, pentru prima poziție la resursele de hrana limitate din perioada de iarna. Acest…

- Facebook vine cu noi schimbari, dupa scandalul Cambridge Analytica, masuri care ii vor viza pe utilizatorii sai din toata lumea. Compania a decis sa-si modifice din nou algoritmul pe baza caruia sunt ordonate postarile din newsfeed, de data aceasta pentru a face loc mai multor stiri cu caracter...

