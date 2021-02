Jurnalistul si scriitorul Peter Jukes a afirmat, marti, ca a intentat un proces, pentru obtinerea unor despagubiri ”substantiale” dar nespecificate, la trei ani dupa ce gigantul de media sociala a fost amendat in Marea Britanie in legatura cu modul in care aplicatia terta “This Is Your Digital Life” a strans date ale utilizatorilor Facebook fara consimtamantul acestora, intre 2013 si 2015. Acesta este al doilea proces care acuza Facebook ca a permis unor aplicatii terte sa stranga date ale prietenilor utilizatorilor fara permisiunea sau cunostinta acestora. Firma specializata in litigii Milberg…