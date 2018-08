Facebook este acuzat de discriminare de un minister american

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal american a deschis un caz impotriva presedintelui Trump, prin care acesta este acuzat de incalcarea Constitutiei Statelor Unite, scrie rador.ro.Cazul priveste un hotel detinut de Donald Trump in Washington si banii pe care ii castiga.

- Totul a iesit la iveala dupa ce artista Alina Ioana Stancu a publicat pe contul ei de Facebook cateva randuri prin care il acuza pe Alin Bagiu ... The post Sotul timisorencei Nicoleta Voica este acuzat ca i-a facut avansuri unei alte cantarete appeared first on Renasterea banateana .

- Gabriel Oprea a reactionat dupa ce pe Facebook a aparut o fotografie de la o intalnire oficiala din 2011, de la Washington, intre presedintii Barack Obama si Traian Basescu. In fotografia cu pricina il arata pe fostul vicepremier, dand mana cu Obama.

- Politia Ilfov s-a autosesizat si face verificari dupa ce jurnalistul Rares Bogdan a scris, pe pagina de Facebook, ca sotia si fiul sau ar fi fost atacati in momentul in care urcau in masina.

- O poveste desprinsa parca din filmele de groaza care s-a petrecut in Timișoara a șocat o țara intreaga. Un tanar de 22 de ani, originar din Targu Jiu, acuzat in mediul virtual ca a ucis doi pui de pisica a recunoscut totul in fața anchetatorilor. Baiatul le-a spus polițiștilor care l-au audiat ca…

- “Domnul Nicolae Robu, la ultimul mandat de primar al Timisoarei, dupa vizita la DNA, ne tine lectii de supravietuire. Lipsite de decenta si etica, dar atat de potrivite domniei sale! Cand esti acuzat de DNA de mai multe infractiuni si esti urmarit penal, zici ca e manipulare si intoxicare. Cand esti…

- Atunci cand politistii din Ohio au primit un apel de la un barbat care sustinea ca este urmarit de un porc la primele ore ale diminetii de sambata au presupus ca barbatul era in stare de ebrietate. Insa, cand au ajuns la fata locului, agentii au constat ca barbatul - cat se poate de treaz - era intr-adevar…