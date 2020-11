Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a eliminat aproape 8.000 de pagini implicate in campanii inșelatoare. Mai multe rețele fiind cu o influențare politica inșelatoare prin folosirea de conturi false. Platforma a eliminat sapte retele diferite de conturi si pagini false care erau active, scrie www.agerpres.ro .

- Facebook a anuntat vineri ca a eliminat sapte retele diferite de conturi si pagini false pe platforma sa care erau active in Iran, Afganistan, Egipt, Turcia, Maroc, Myanmar, Georgia si Ucraina, din cauza unui "comportament neautentic coordonat", relateaza Reuters. Reteaua de socializare a precizat ca…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia retelelor sociale Twitter si Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legaturile dintre adversarul sau democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, si o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, situația privind organizarea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare, in strainatate, și țarile care și-au dat acordul de principiu ca romanii sa poata vota la scrutinul de pe 6 decembrie, potrivit Digi24. Șeful diplomației…

- Politia ucraineana a anuntat miercuri ca o angajata a ambasadei SUA in Ucraina a murit dupa un atac la Kiev si ca se afla in cautarea unui barbat suspect in acest caz, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.''Femeia in stare de inconstienta a fost internata intr-un spital unde a murit. In timpul…

- Poliția din Ucraina a spus miercuri ca o angajata a Ambasadei SUA în Ucraina a murit dupa un atac în Kiev și ca în acest moment este cautat un suspect în acest caz, relateaza Reuters. Ulterior, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Artem Shevchenko, a scris pe…

- Facebook denunta o operatiune atribuita Rusiei vizand sa influenteze, pe aceasta retea de socializare, electoratul de stanga din Statele Unite si Regatul Unit prin intermediul unui fals organ de presa intitulat Peace Data, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Acest site dispune de 13 conturi si doua…