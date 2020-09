Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre SUA și China sunt pe cale sa escaladeze și mai mult: autoritațile americane discuta includerea celui mai mare producator chinez de semiconductori pe lista de sancțiuni, scrie CNBC.Este vorba de Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Acesta este echivalentul chinezesc…

- Poliția din Hong Kong a arestat doi parlamentari ai opoziției în legatura cu protestele pro-democrație din luna iulie a anului trecut, unul dintre aceștia fiind acuzat de „revolta”, a anunțat miercuri Partidul Democrat din Hong Kong, potrivit Reuters și BBC.Poliția a confirmat…

- Ca urmare a adoptarii noilor legi ale securitații impuse de China, Departamentul de Stat al SUA a transmis ca a notificat autoritațile din Hong Kong in legatura cu suspendarea sau anularea a trei acorduri bilaterale cu provincia semiatonoma, conform Reuters. Acordurile vizeaza extradarea, transferul…

- Rețeaua de microblogging Twitter și-a exprimat interesul pentru achiziția operațiunilor din SUA ale aplicației TikTok de la proprietarul sau, grupul chinez ByteDance, scrie Reuters. Experții pun la indoiala insa posibilitatea ca Twitter sa poata finanța achiziția, avand in vedere ca valoarea bursiera…

- Irlanda atrage toți giganții lumii cu taxe scazute. Rețeaua chineza TikTok va inființa la Dublin primul sau centru de date din Europa, investitie de 420 mil. euro Platforma de socializare video TikTok, detinuta de o companie chineza si care risca sa fie interzisa in SUA din motive de securitate nationala,…

- Conform anunțului facut de Facebook, conturile, care functionau in Romania, il promovau pe Donald Trump in vederea realegerii lui. Potrivit raportului publicate de Facebook, au fost inhise 35 de conturi de Facebook, 3 pagini și 88 de conturi de Instagram. "Activitatea avea originea in Romania…

- Administratia Chinei a somat, miercuri, Statele Unite sa revina asupra deciziei de anulare a statutului special al provinciei Hong Kong in relatiile comerciale, Beijingul amenintand Washingtonul cu masuri de retorsiune, potrivit BBC, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, a emis…

- Datele prezentate de Worldometers arata ca numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate a trecut de 10 milioane, in timp ce cel al persoanelor vindecate se ridica la 5,5 milioane. Totodata, peste jumatate de milion de oameni au murit din cauza virusului. Statele Unite ale Americii raman in continuare…