Facebook devine Meta (VIDEO)

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a anunțat ca numele corporației sale se va schimba in „Meta”, o acțiune care are loc in timp ce gigantul online se confrunta cu un val de critici privind efectele nocive pe care le are asupra utilizatorilor. Zuckerberg a facut anunțul, joi, la conferința anuala a Facebook,…

- Facebook intenționeaza sa se schimbe cu un nou nume axat pe metavers, a notat marți Verge. In același timp, gigantul tehnologic este supus focului autoritaților de reglementare din intreaga lume asupra practicilor sale comerciale. Compania intenționeaza sa anunțe noul nume saptamana viitoare, a raportat…

- Snapchat, Signal, Telegram si Twitter au inregistrat cresteri semnificative dupa ce aplicațiile Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp au incetat sa funcționeze luni, in toata lumea, potrivit News.ro. In cele aproximativ 6 ore de blocaj, numeroase persoane s-au mutat la rivalii firmei fondate de…

- Meme-urile, glumele și ironiile nu au incetat sa tot apara pe parcursul intregii seri, in contextul caderii rețelei mama Facebook și, totodata, a Instagram și WhatsApp. Aplicațiile nu au funcționat timp de aproximativ 6 ore. In plus, Mark Zuckerberg ar fi inregistrat pierderi de circa 6 miliarde de…

- Seara de 4 octombrie a marcat una dintre cele mai mari lovituri pe care le-a primit compania condusa de Mark Zuckerberg. Pentru aproape 6 ore, Facebook, Instagram și WhatsApp, unele dintre cele mai folosite aplicații și servicii din intreaga lume, nu au funcționat. Un incident similar a avut loc in…

- Aplicațiile Facebook, Messenger, Instagram și Whatsapp nu mai sunt funcționale luni, in jurul ore 18:30. Sunt afectați utilizatori din intreaga lume, inclusiv din Romania, potrivit paginii downdetector.com.Compania nu a comunicat pana in prezent cauzele care au dus la ultimele probleme, nici un timp…

- Companiile americane din domeniul online vin cu clarificari in privința regulilor pe care le aplica acum, in contextul in care Afganistanul a fost cucerit de talibani. Astfel, dupa Facebook, și Youtube a anunțat ca va interzice conturile pe care le dețin sau le opereaza talibanii, potrivit Reuters și…

- Facebook considera talibanii drept organizatie terorista si a anuntat ca interzice pe platformele sale gruparea si tot continutul care o sprijina, informeaza news.ro. Compania a precizat ca are o echipa dedicata de experti afgani care monitorizeaza si inlatura continutul legat de grupare. Facebook a…