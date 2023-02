Facebook descarca bateriile smartphone-urilor pentru a testa funcții noi, dezvăluie un fost angajat Facebook s-a folosit de smartphone-urile utilizatorilor, fara stiinta acestora, pentru a testa functii noi ale platformei sale de socializare, potrivit unui fost angajat al companiei, publicatia MacWorld. Daca ati observat vreodata ca bateria s se descarca anormal de repede in timp ce utilizati aplicatia Facebook sau Messenger pe telfoane, s-ar putea sa nu fie o coincidenta. Potrivit unui fost angajat al Meta, compania are capacitatea de a consuma in secret bateriile telefoanelor cu sisteme Android si iPhone ale utilizatorilor, ca parte a testarii interne a aplicatiei. Intr-un… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

